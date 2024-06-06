Первый монгольский курсант окончил Военно-морскую академию США. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Недавно прошла 170-я церемония выпуска Военно-морской академии США. Среди выпускников этого года — САНААСАЙН Сайнбуян. Он стал первым монголом, который ее окончил.

В церемонии вручения диплома первого монгольского курсанта приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США БАТБАЯР Өлзийдэлгэр и атташе по вопросам обороны полковник ГАНСУХ Эрхэмбаяр.

По итогам 2024 года Военно-морскую академию США окончили 725 мужчин и 315 женщин, всего 1040 курсантов, в том числе 13 курсантов из 11 зарубежных стран.

слева: Его звание LTJG, вероятно, означает, что Санаасайн был командиром взвода (в составе бригады мичманов). На ленте у него медали NDSM, Rifle & Pistol Marksmanship — за стрельбу из винтовки и пистолета. Блестящее пополнение монгольского офицерского корпуса!

Военно-морская академия США (United States Naval Academy) — военная академия, готовящая офицеров для ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Расположена в городе Аннаполис, поэтому сама академия часто также неофициально называется Аннаполис.

Академия была основана в 1845 году военно-морским министром Джорджем Банкрофтом. Школа открылась 10 октября с первыми 50 учениками и 7 преподавателями. Курс обучения включал в себя навигацию, артиллерию, паровые машины, химию, английский язык, французский язык и натурфилософию. Во время Американо-мексиканской войны академия выпустила 90 офицеров флота. В 1850 была введена форма учащихся, академии придан первый учебный корабль. В 1853 в академии была смонтирована система газового отопления и освещения, одна из первых в США.

Во время гражданской войны в США 400 выпускников академии служили во флоте Союза, 95 — во флоте Конфедерации, 23 было убито в бою или умерло от ран. Сама академия была эвакуирована в Ньюпорт (штат Род-Айленд), вернувшись в Аннаполис в 1865 году.

В последующий период академия постепенно расширялась, вводились новые предметы, строились здания. В 1882 году академия начала готовить офицеров не только для флота, но и для корпуса морской пехоты. После испано-американской войны значение академии выросло. 1899—1906 годах здания академии были перестроены и расширены. В 1911 году в академии был построен первый военно-морской аэродром США, в 1913 году переведённый в Пенсаколу. В 1933 году решением Конгресса академии было разрешено присваивать степень бакалавра.

В 1941 году, кроме обычного обучения, было проведено обучение офицеров запаса. Подготовлено 3319 офицеров.

В 1949 году впервые выпускником академии стал чернокожий американец Уэсли Энтони Браун. В 1975 году к обучению в академии были допущены женщины.

источник: middleasiannews.com

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