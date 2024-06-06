Знаменитый монгольский баскетболист Майк Шаравжамц переезжает в Юту

CentralAsia (MNG) - Университет Юты договорился с 21-летним монгольским защитником Майком Шаравжамцем на новый сезон 2024/25. Он - второй иностранный игрок в составе этой университетской команды. Ранее контракт подписал финский Миро Литтл.

Уроженец Улан-Батора, Монголия, он переехал в Юту из Университета Сан-Франциско, где провел второй год обучения. В 33 играх прошлого сезона он набирал в среднем 7,7 очков за игру, 3,0 подборов и 2,6 передач за игру. Он помог своей команде выйти в полуфинал турнира WCC в 2024 году.

Энхийн-Од или Майк играл в Дейтонском университете в период с 2022 по 2023 год. Его команда завершила сезон, заняв второе место в Atlantic 10 в 2023 году. В том же году он помог своей команде выйти в финал турнира Atlantic 10. В том же сезоне Майк был включен в команду новичков Atlantic 10.

С 2018 по 2020 год он провел подготовительный год в Prolific Prep Academy (Напа-Вэлли, Калифорния). Его команда завершила сезон, заняв второе место в Pac-12 в 2022 году. Шаравжамц был включен в список участников Nike Hoop Summit (World Team) в 2022 году.

В прошлом году он был членом национальной сборной Монгольского университета. Отметим, игрок в 2019 году был включен в состав сборной Монголии до 18 лет по баскетболу 3х3.

источник: middleasiannews.com

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