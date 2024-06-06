К концу мая 2024 года золотовалютные резервы Монголии достигли $5,183 млрд

CentralAsia (MNG) - К концу мая 2024 года золотовалютные резервы Монголии достигли 5,183 млрд долларов США. Об этом в среду сообщило Министерство экономики и развития страны.

«Сумма выросла на 1 млрд 287 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наличие достаточных валютных резервов окажет существенное влияние на обеспечение устойчивости национальной валюты и снижение инфляции», – говорится в официальном сообщении.

Как отмечают аналитики, на увеличение золотовалютных резервов повлияли рост экспорта минеральных ресурсов, в том числе угля и медного концентрата, и приобретение Центробанком золота у старателей и золотодобывающих предприятий.

Центральный банк Монголии стремится довести золотовалютные резервы до 10 млрд долларов в долгосрочной перспективе.

Согласно данным регулятора, к концу 2023 года золотовалютные резервы Монголии выросли до 4,8 млрд долларов.

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