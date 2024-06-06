Госсекретарь Санья Штиглич провела политические консультации в Монголии

Госсекретарь Санья Штиглич со своим монгольским коллегой // MZEZ

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе государственный секретарь Словении Санья Штиглич провела политические консультации с государственным секретарем МИД Монголии Анхбаяром Нямдоржем. Они согласились, что двусторонний диалог носит динамичный характер и может быть дополнительно укреплен посредством политических визитов на высоком уровне.

Госсекретари подтвердили свою заинтересованность в углублении отношений, особенно в сферах экономики, туризма и образования. Целью консультаций также был обмен мнениями о путях укрепления сотрудничества между обеими странами в многосторонней сфере и о тематических приоритетах, разделяемых обеими странами, включая гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, приверженность многосторонности и международному праву, защиту окружающей среды, изменение климата. адаптация и водная дипломатия.

Во время своего визита в Улан-Батор госсекретарь Штиглич нанесла визит вежливости министру иностранных дел Монголии г-же Батцэцэг Батмөнх. Она также провела переговоры с министром цифрового развития и коммуникаций Монголии Учралом Ням-Осором, в ходе которых они подтвердили готовность обмениваться словенским и монгольским опытом в области цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Кроме того, госсекретарь встретилась с президентом Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Энхтувшиным Дашцэрэном. Они подтвердили свою заинтересованность в углублении экономического сотрудничества между двумя странами и согласились, что взаимные визиты бизнес-делегаций будут способствовать этому. Государственный секретарь Штиглич также посетила Почетное консульство Республики Словения в Улан-Баторе, возглавляемое доктором Болормаа Батбаяр, и поблагодарила Почетного консула за ее усилия по углублению двустороннего сотрудничества и продвижению Словении в Монголии.

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