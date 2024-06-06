Путин пригрозил поставить оружие для ударов по тем, кто вооружает Украину дальнобойными оружиями

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств прокомментировал отправку Украине высокоточного оружия. По его словам, Россия оставляет за собой право на ассиметричный ответ, передает Кремль.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России»,— сказал Владимир Путин.

Президент считает, что такое действия союзников Украины окончательно разрушат международные отношения и будут подрывать международную безопасность. Он также сказал, что военный конфликт завершится в течении двух-трех месяцев, если западные страны прекратят поставлять оружие Украине. Глава государства отметил, что власти России высоко ценят, что Южная Корея не направляет вооружения в зону конфликта.

По словам Путина, украинские военные не могут наносить удары по территории России сами. Для этого, по его мнению, нужно ввести полетное задание для ракеты в систему, что требует участия стран, поставивших огневые системы: если речь идет о ракетах Storm Shadow — Великобритании, если об ATACMS — США.

Путин заявил, что на территории Украины находятся военные инструкторы и советники, которых направили западные страны. По его словам, они несут потери, о чем «принято умалчивать».