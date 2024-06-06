Путин: Россия нападёт на НАТО? Вы тупые?

CentralAsia (CA) - Нападение России на НАТО — это выдумка, такой угрозы не существует, Россия сама себя защищает на Украине, заявил в беседе с иностранными корреспондентами президент РФ Владимир Путин.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров», — добавил он.

По его словам, такую риторику используют те, кто хочет «одурачить» собственное население и удержать «свое собственное имперское положение и величие».

Глава государства подчеркнул, что у России нет имперских амбиций. Мир меняется быстро, отметил Путин, и стал говорить об Узбекистане, где идет прирост населения по миллиону каждый год.

«Если кто-то подозревает нас в каких-то имперских амбициях, вы прикиньте: мы восстановим Советский союз, и у нас будет преимущественно исламское население. <...> Не надо ничего придумывать, понимаете, на голом месте, чего нет», — сказал он и добавил, что в России «не против роста исламского населения» и рады этому, в особенности на фоне высокой рождаемости в мусульманских республиках. «То что было, прошло», Россия смотрит в будущее, подчеркнул Путин.

Президент отметил, что не нужно формировать из России «образ врага», это вредит Западу.