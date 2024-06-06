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Состоялась политическая консультативная встреча между МИД Монголии и Финляндии

CentralAsia (MNG) -  5 июня 2024 года состоялась Вторая политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Финляндской Республики.

В ходе консультативной встречи стороны обменялись мнениями о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Финляндией в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, энергетика, окружающая среда, культура и образование. Чиновники также обсудили возможности сотрудничества в рамках долгосрочной и среднесрочной политики национального развития Монголии, общие цели, а также национальную кампанию «Миллиард деревьев» и стипендиальную программу «Миссия-2100», инициированную президентом Монголии.

Сопредседателями встречи выступили г-жа Баттунгалаг Ганхуурай, генеральный директор Департамента Европы Министерства иностранных дел Монголии, и г-н Юха Ниеми, заместитель директора Департамента Америки и Азии Министерства иностранных дел Республики. Финляндии.

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