Путин назвал число российских и украинских пленных военнослужащих

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами международных информагентств заявил, что в плену в Украине находятся 1348 российских военных, а в России пленных солдат ВСУ примерно в пять раз больше — 6465 человек.

Так российский президент ответил на вопрос французского журналиста AFP Карима Тальби, спросившего, почему Россия не раскрывает потери.

«О количестве погибших, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры. Наши потери, особенно невосполнимые, — они в разы меньше чем с украинской стороны. Могу точно назвать цифры [тех, кто] удерживается в плену. Наших солдат — 1348 человек [в плену]. Украинских солдат у нас 6465. Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение примерно такое же — 1 к 5», - сказал президент.

По словам Путина, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч военных — это, по его оценке, включает как безвозвратные, так и санитарные потери (убитые и раненые). Он добавил, что мобилизация в Украине при этом не решает проблемы, а только «закрывает потери».

«Администрация США настаивает чтобы порог [призывного возраста] снижался до 18. Я думаю, что администрация США заставит сегодняшнее руководство принять это решение, а потом она от Зеленского избавится», - заявил Путин.

23 апреля тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала боевых действий в феврале 2022 года Украина потеряла почти 500 тыс. Президент Украины Владимир Зеленский месяцем ранее сообщал, что потери ВСУ за время конфликта составили 31 тыс. погибшими.