Премьер Словакии Фицо впервые прокомментировал покушение на него

Роберт Фицо

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение 15 мая, сказал, что не чувствует ненависти к нападавшему. Премьер намерен вернуться к работе в июне-июле, а сейчас все еще проходит амбулаторное лечение в больнице святого Майкла в Братиславе. Это его первое после покушения публичное выступление.

«Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его»,— сказал Роберт Фицо в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Фицо заявил, что позволяет напавшему самому разобраться с мотивами своего поступка. «В конце концов, очевидно, что он был всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политические неудачники, разочарованная оппозиция развивали в Словакии до непреодолимых масштабов,— сказал премьер.— У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки».

15 мая в городе Гандлова в премьер-министра Роберта Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свои мотивы несогласием с деятельностью правительства Словакии. По данным Republika, Юрай Цинтула является сторонником оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Однако лидер оппозиционной партии Михал Шимечка опроверг какую-либо связь Цинтулы с движением.