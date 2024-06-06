Секретари совбезов стран ОДКБ в Алматы обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации

CentralAsia (KZ) - В Алматы под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщили в пресс-службе организации.

«В ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности выступил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств – членов ОДКБ.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности состоится в Астане в ноябре 2024 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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