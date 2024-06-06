В России столкнулись два трамвая. Пострадали более 100 человек, один погиб

CentralAsia (CA) - В Кемерово РФ 6 июня примерно в 7:30 утра столкнулись два трамвая. Пострадали 108 человек, пишет ТАСС со ссылкой мэра города. Среди них семеро детей, сообщил министр здравоохранения Кузбасса. Один человек погиб, заявил мэр Кемерово Дмитрий Анисимов.

По данным ТАСС, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В больницы доставлены 78 человек.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что трамваи столкнулись на шоссе Логово. По данным СМИ, ДТП произошло на Кузнецком мосту.

На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как один из трамваев на большой скорости входит в поворот, в этот момент у него открываются передняя и задняя двери, после чего люди падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке.

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что в качестве причины ДТП рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе. При этом в Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня.

По словам главы города, которые приводит ТАСС, износ трамваев в Кемерово достигает 90%.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК).