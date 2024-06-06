Путин: «Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов»

CentralAsia (KZ) - Между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информагентств 5 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я, честно говоря, не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения», — сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора «КазИнформа» Аскара Джалдинова о будущем взаимоотношений между Казахстаном и Россией.

«У нас не просто очень близкие, а союзнические, стратегические отношения, — подчеркнул российский лидер. — Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно каждый год. Растущий уровень товарооборота об этом говорит.

У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас и не перечислю: это и энергетика, и промышленная кооперация, это тот же космос, очень много.

У нас огромная совместная граница. Люди общаются друг с другом, 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане, прямые связи. Они, кстати говоря, являются, наверное, и более эффективными, лучше всего работают, потому что люди напрямую контачат друг с другом, знают друг друга, доверяют друг другу и так далее».

Отдельно Путин отметил, что находится «в постоянном контакте» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения», — добавил он.

Говоря о сотрудничестве в области энергетики, Путин заявил, что Россия будет поставлять газ в северные регионы Казахстана, которые «нуждаются в этом». «Легче получать от нас и дешевле, чем прокладывать там новые маршруты, которые будут стоить миллиарды долларов», — уточнил он.

В мае посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС заявлял, что республика планирует закупать российский газ для собственных нужд, в настоящее время идут переговоры о цене.

В ноябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью российскому изданию «Известия», в котором заявил о «блестящем будущем» казахстанско-российских отношений. «Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами — это добрососедство и союзничество», — заявил тогда он.

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