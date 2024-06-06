В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Польши сообщили, что сегодня, 5 июня, в Балтийском море начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. Всего в них будут участвовать более 50 кораблей, 80 самолетов и вертолетов, а также 9 тыс. военнослужащих из 20 стран—участниц Североатлантического альянса. Учения продлятся до 20 июня.

«После выхода в море корабли сформируют тактические группы. Совместно с морской авиацией они будут проводить операции, включающие комплексирование противовоздушной обороны; поиск, сопровождение и борьбу с подводными лодками; противоминную защиту; снабжение боевых кораблей непосредственно в море; десантные операции и спасательные работы»,— говорится в сообщении ВС Польши (цитата по Polsat News).

Шведская армия сообщала, что большая часть войск во время учения будет сосредоточена в водах между островом Готланд, Рижским и Ботническим заливами. ВС Литвы заявляли, что основная часть учений началась в районе Клайпедского порта, где в настоящий момент находятся более 30 кораблей и 4 тыс. военнослужащих.

Учения организованы командованием ВМС США в Европе и Африке и шестым флотом США. В них впервые в качестве члена НАТО участвует Швеция. Сценарий Baltops 24 также предусматривает отработку оборонительных операций на суше. Они будут проходить на территории Швеции, Польши, Литвы и Германии.

С января по март 2024 года на территории европейских стран НАТО также прошли военные учения Steadfast Defender, на которых Североатлантический блок отрабатывал «реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг». Кремль называл полномасштабные учения блока угрозой для РФ.