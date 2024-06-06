Вице-премьер Казахстана рассказал о выгоде от соблюдения антироссийских санкций

CentralAsia (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин рассказал, как санкции против России влияют на экономику страны. По его словам, в Казахстане были разорваны многие логистические и торговые цепочки из-за введенных США и Евросоюзом санкций. И хотя сами санкции Казахстан не поддерживает, следовать им, по словам Серика Жумангарина, выгодно для страны.

«Между тем мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения»,— рассказал вице-премьера казахскому изданию Zakon.kz.

Как пояснил Жумангарин, экономика Казахстана небольшая и не выдержит ограничительных мер. Поэтому власти страны работают непосредственно с США и Европейским союзом. «Я возглавляю непосредственно эту работу как вице-премьер, в Казахстане есть соответствующая рабочая группа, и мы постоянно на контакте с теми, кто принимает решения,— США и ЕС»,— пояснил он.

Он подчеркнул, что благодаря такой внешней политике у Казахстана всегда есть шанс на предупреждение о том, какие меры могут быть предприняты в отношении тех или иных компаний. «Нам удается удержать свои позиции, прежде всего позиции наших бизнесменов, для того, чтобы не накладывались санкции»,— отметил он.

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