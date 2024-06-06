Четыре человека погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Чехии

CentralAsia (CA) - Лобовое столкновение пассажирского поезда RegioJet и грузового состава произошло в Чехии вечером 5 июня. В результате происшествия погибли не менее четырёх человек и десятки получили ранения, сообщил губернатор региона Мартин Нетолицки в Facebook.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что крушение произошло в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги. По его данным, у троих пострадавших травмы средней степени тяжести, сообщает Associated Press.

Как сообщили спасатели, в момент столкновения в скоростном составе находилось более 300 пассажиров. По сообщению местного информационного агентства CTK, машинисты обоих локомотивов выжили.

Пассажирский поезд RJ 1021 RegioJet направлялся из Праги в город Кошице в Словакии. Некоторые вагоны этого состава обычно следуют дальше в украинский Чоп.

Причину аварии всё ещё выясняют. Министр транспорта Мартин Купка заявил, что главную трассу между Прагой и восточной частью страны должны закрыть, пока власти расследуют инцидент.

«Мы не можем и не будем строить догадки о причинах аварии», – заявил Купка.

Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска проинформировала, что на данный момент невозможно сказать, есть ли среди жертв иностранцы.

Премьер-министр Пётр Фиала назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.