Четыре человека погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Чехии

- Азия и мир, происшествия
- 15:53, 06 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Лобовое столкновение пассажирского поезда RegioJet и грузового состава произошло в Чехии вечером 5 июня. В результате происшествия погибли не менее четырёх человек и десятки получили ранения, сообщил губернатор региона Мартин Нетолицки в Facebook.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что крушение произошло в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги. По его данным, у троих пострадавших травмы средней степени тяжести, сообщает Associated Press.
Как сообщили спасатели, в момент столкновения в скоростном составе находилось более 300 пассажиров. По сообщению местного информационного агентства CTK, машинисты обоих локомотивов выжили.
Пассажирский поезд RJ 1021 RegioJet направлялся из Праги в город Кошице в Словакии. Некоторые вагоны этого состава обычно следуют дальше в украинский Чоп.
Причину аварии всё ещё выясняют. Министр транспорта Мартин Купка заявил, что главную трассу между Прагой и восточной частью страны должны закрыть, пока власти расследуют инцидент.
«Мы не можем и не будем строить догадки о причинах аварии», – заявил Купка.
Пресс-секретарь полиции Маркета Яновска проинформировала, что на данный момент невозможно сказать, есть ли среди жертв иностранцы.
Премьер-министр Пётр Фиала назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.