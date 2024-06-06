Власти Казахстана заинтересовались доходами местных блогеров

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана сверили доходы и расходы популярных местных блогеров, обнаружив у 162 из них расхождение на общую сумму свыше 1 млрд тенге (свыше $2 млн). Об этом министр финансов Мади Такиев заявил на полях дискуссионной площадки «АФМ Online 2024».

«В министерстве финансов в целом администрируются блогеры. Сегодня мы сформировали список пока из 745 блогеров — это все те, кто имеет больше 20 тыс. подписчиков в Instagram, TikTok и так далее. По ним провели сверку с их доходами, расходами. Только по 162 лицам [22%] расхождение на 1,1 млрд тенге ($2,4 млн) было выявлено. Поэтому нам необходимо всем работать в этом направлении», – сказал Такиев.

Мероприятие, на котором выступил министр, было организовано Агентством по финансовому мониторингу. В нем участвовали блогеры с суммарной аудиторией в 10 млн человек. Для того, чтобы они могли отчитываться о доходах и платить налоги, 10 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», с марта этого года блогеров обязали маркировать рекламу.

Издание ORDA.kz в связи с заявлением Такиева напомнило о блогере-миллионнике Дархане Жолшыбекове, который хвастался покупкой дома за 300 млн тенге ($600 тыс.) и машиной за 80 млн ($180 тыс.), предоставив в суд справку о заработной плате в 70 тыс. тенге ($156), чтобы не платить большие алименты.

Стоит отметить, что в соседней России с прошлого года налоговая проводит масштабную проверку блогеров со значительным числом подписчиков в соцсетях. По итогам проверки силовики возбудили дела против ряда блогеров, в частности, Валерии Чекалиной и Елены Блиновской. Последняя сейчас находится в СИЗО. В апреле 2023-го ее обвинили в неуплате налогов и отмывании денег в период с 2019 по 2021 годы. Сначала речь шла о сумме в 918 млн рублей ($10 млн), однако позднее претензии увеличились до почти 1,5 млрд ($17 млн). Дело против Валерии Чекалиной закрыли после уплаты 500 млн руб ($5,6 млн). долгов перед налоговой.

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