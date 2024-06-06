Шойгу: НАТО отрабатывает сценарий вторжения в страны ОДКБ

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время заседания комитета секретарей Совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) В Алматы обозначил угрозу для стран блока. По его словам, она заключается в экспансии НАТО.

«Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ»,— сказал Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что членам организации важно наращивать военное и техническое сотрудничество.

«Налицо очевидная попытка превратить евразийский регион в арену геополитического противостояния,— сказал секретарь Совбеза России. — Для достижения этой цели используется самый широкий арсенал средств, включая прямое вмешательство во внутренние дела независимых государств, политическое давление, шантаж, угрозы, незаконные санкции и другие методы».

Сергей Шойгу подчеркнул, что западные страны снова стремятся закрепиться в Афганистане, что не получится предотвратить без влияния действующей власти в стране. «Фиксируем появление новых лагерей подготовки боевиков, продолжающуюся переброску в Афганистан террористов из Сирии и Ирака. Увеличивается вероятность распространения терроризма за пределы страны»,— сказал Шойгу.

Сергей Шойгу прибыл в Казахстан накануне, 5 июня. В Алма-Ате у господина Шойгу запланированы заседание секретарей Совбезов ОДКБ и несколько двусторонних переговоров. Это первая международная поездка Сергея Шойгу в новой должности. В Казахстане он проведет два дня. В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Последняя заявила, что не намерена продолжать финансирование организации.