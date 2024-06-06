Илон Маск больше не самый богатый человек в мире. Его обогнал глава компании LVMH Бернар Арно, - Forbes

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- 17:38, 06 июня 2024
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- Обновлено: 17:39, 06 июня 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Бернар Арно, французский миллиардер и генеральный директор конгломерата роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком мира после того, как акции его компании выросли почти на 1,5% на торгах в Европе. Об этом сообщает издание Forbes.
«С состоянием в 210,1 миллиарда долларов Арно обогнал генерального директора Tesla, чье состояние составляет 208,6 миллиарда долларов», - пишет издание.
В четверг состояние Арно выросло на $7,7 млрд, а акции LVMH подскочили на 1,45% до $830.
«5.5%. Именно на столько выросли акции LVMH с начала года. Для сравнения, акции Tesla, которые составляют около трети состояния Маска, упали почти на 30% с начала 2024 года», - отметило Forbes.
LVMH - французский конгломерат, который занимается производством предметов роскоши. Компания была основана в 1987 году в результате слияния дома моды Louis Vuitton и компании Moët Hennessy и в настоящее время объединяет 75 люксовых брендов, включая Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon, Fendi, Givenchy и другие.