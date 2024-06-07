В Монголии открыли лабораторию, которой нет ни в России, ни в Средней Азии

CentralAsia (MNG) - В Монголии открылась новейшая в мире лаборатория новых технологий с чувствительностью 99,99% для выявления генетических заболеваний и врожденных дефектов, синдрома Дауна, дефектов хромосом 13, 18 и 21, а также для определения пола после 10 недель беременности.

Монгольский учёный произвел революцию в медицинской науке, открыв первую в Центральной Азии лабораторию молекулярной биологии для считывания и обработки хромосомной генетической информации человека.

НЯМБАЯР Дашцоодол является руководителем проекта японского научно-исследовательского института Рикен, доцентом медицинского факультета Национального университета Канадзавы в Японии, руководителем исследовательской группы в Техническом университете Мюнхена в Германии и доцентом Национального университета медицинских наук Монголии. Он в течение 21 года работал за границей (18 лет в Японии, 3 года в Германии), а сегодня внедрил в Монголии самые передовые технологии в области медицины для диагностики матери и плода в области деления хромосомных генов человека.

Эта технология пока не проникла в Россию и Среднюю Азию.

Таким образом, в нашей стране открыта самая современная лаборатория по выявлению опухолей, таргетной терапии, трансплантации органов, считыванию хромосомной информации в иммунной системе и дальнейшей экспансии в области стволовых клеток.

источник: middleasiannews.com

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