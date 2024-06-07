Премьер Японии обдумывает поездку в Монголию, чтобы попросить поддержки в переговорах с Северной Кореей, — 産経新聞

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность визита в Монголию в августе в рамках усилий Токио по продвижению зашедших в тупик переговоров с Северной Кореей по вопросу прошлых похищений японских граждан, сообщил в среду информированный источник. Об этом сообщает японская газета 産経新聞.

Если это будет реализовано, это будет первый визит японского лидера с 2016 года в эту центральноазиатскую страну, которая поддерживает тесные связи с Северной Кореей. Япония, не имеющая дипломатических отношений с Пхеньяном, часто обращалась к Монголии в качестве посредника в решении проблемы похищений.

В ходе запланированного визита в первой половине августа Кисида надеется встретиться с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и попросить его о сотрудничестве в решении проблемы японских граждан со стороны северокорейских агентов в 1970-х и 1980-х годах.

Ожидается, что он подчеркнет необходимость вернуть жертв в их родную страну, поскольку родственники похищенных стареют, и призовет поддержать его стремление установить двусторонний диалог «на высоком уровне» с Северной Кореей, чтобы проложить путь к Саммит с Ким Чен Ыном.

Другие пункты повестки дня, вероятно, будут включать расширение торговли ключевыми минералами и японские инвестиции в Монголию на основе двустороннего соглашения о свободной торговле, действующего с 2016 года.

Кисида выразил готовность провести саммит с северокорейским лидером, чтобы добиться возвращения японских граждан, похищенных Пхеньяном. Однако существенного прогресса не наблюдается, поскольку Северная Корея продолжает запускать баллистические ракеты и совершать другие провокационные действия.

В 2012 году в Монголии прошли переговоры на высшем уровне между Японией и Северной Кореей. Известно также, что официальные лица двух стран встречались на Улан-Баторском диалоге, международной конференции, организованной Монголией.

Также ведутся приготовления к визиту Кисиды в Казахстан в августе для участия в встрече с лидерами пяти бывших советских государств Центральной Азии.

Однако одной из возможных помех поездкам Кишиды могут стать политические обстоятельства накануне сентябрьской гонки за лидерство правящей Либерально-демократической партии, которая фактически выберет следующего премьер-министра.

источник: middleasiannews.com

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