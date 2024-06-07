Alipay+ сотрудничает с Хаан Банком в области цифровых платежей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Туристы из восьми стран и регионов могут использовать предпочитаемые ими электронные кошельки для совершения платежей по всей Монголии.

Alipay+ заключила партнерское соглашение с Хаан Банком, чтобы обеспечить цифровые платежи для пользователей 12 международных электронных кошельков. Этот шаг направлен на развитие туризма и бизнеса по всей Монголии.

Поддержка платежей в Монголии

Согласно пресс-релизу, сотрудничество между Alipay+ и Хаан Банком позволяет туристам из восьми стран и регионов использовать предпочитаемые ими электронные кошельки для совершения платежей по всей Монголии. Эта инициатива охватывает широкий спектр электронных кошельков, включая Alipay, GCash, Kakao Pay и TrueMoney. Эти цифровые способы оплаты можно использовать в различных местах, от роскошных отелей до местных магазинов, путем сканирования QR-кода.

Ожидается, что торговцы по всей Монголии получат выгоду от интегрированных платежных решений Alipay+. Система поддерживает транзакции с использованием одного QR-кода для упрощения процесса оплаты. Кроме того, маркетинговые решения Alipay+ позволяют продавцам создавать рекламные акции, распространять цифровые купоны и предлагать скидки непосредственно пользователям электронных кошельков.

Чтобы отметить это партнерство, Хаан Банк и Alipay+ планируют начать рекламную деятельность до октября 2024 года. Сообщается, что пользователи некоторых электронных кошельков, таких как AlipayHK и Kakao Pay, получат мгновенную скидку 10% при совершении покупок в POS-терминалах Хаан Банка. Ожидается, что в ближайшие месяцы к ним присоединятся дополнительные услуги электронных кошельков, что еще больше расширит сферу цифровых платежей в Монголии.

Хаан Банк — ведущее финансовое учреждение Монголии, обслуживающее 82% населения через сеть филиалов и цифровые каналы. Банк уделяет особое внимание устойчивому развитию, поддерживая ММСП и предлагая экологически ответственные продукты.

Расширение глобального охвата

Сообщается, что с момента своего появления в 2020 году Alipay+ подключила более 88 миллионов торговцев в более чем 50 странах. Это расширение в Монголию является частью усилий по облегчению трансграничных платежей и улучшению потребительского опыта во всем мире. Связывая местных торговцев с путешественниками со всего мира, Alipay+ стремится стимулировать туризм и экономический рост.

Совсем недавно Alipay+ сотрудничала с DNA Payments, чтобы позволить более чем 50 000 британским торговцам, особенно в гостиничном секторе, принимать платежи через популярные азиатские электронные кошельки, такие как Alipay, GrabPay и Kakao Pay. Эта интеграция позволяет туристам совершать мгновенные платежи путем сканирования QR-кода своими мобильными устройствами, устраняя опасения по поводу курса обмена валюты или наличия при себе наличных денег.

Теперь предприятия могут удовлетворить платежные предпочтения азиатских туристов, которые привыкли использовать мобильные платежные решения в своих странах. Это изменение направлено на повышение вовлеченности и удовлетворенности клиентов, побуждая туристов выбирать заведения, предлагающие предпочтительные для них способы оплаты.

источник: middleasiannews.com

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