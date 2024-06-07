Ученые раскрыли древний секрет свирепости монгольских воинов

CentralAsia (MNG) - Ученые выяснили, почему монгольские воины-кочевники считались 3000 лет назад самыми свирепыми воинами.

Исследователи обнаружили, что монгольские кочевники бронзового века использовали определенные лайфхаки, чтобы повысить свою силу и выносливость.

Белок является основой правильного питания и, кажется, так было всегда. Несмотря на недавние новые данные, которые полностью изменили представление о правильном способе потребления белка, а также нескончаемые споры по поводу опасности употребления слишком большого количества белка, он на протяжении тысячелетий занимал первое место в программе питания.

Теперь знаковое (хотя и несколько ужасное) исследование показало, что кочевники бронзового века из монгольской степи обладали уникальным «белковым лайфхаком», который, возможно, способствовал их легендарному боевому мастерству. Исследователи обнаружили, что около 2700 лет назад эти древние воины пили кровь животных в огромных количествах, и эта практика могла значительно увеличить их огромную силу и выносливость.

Кровь в рационе кочевников

Археологи долгое время ломали голову над назначением металлических котлов, обнаруженных в евразийской степи. Недавние анализы белка, проведенные в двух таких котлах, обнаруженных в 2019 году пастухами в северной Монголии, наконец дали четкий ответ. Исследование, проведенное доктором Шеваном Уилкиным из Базельского университета и опубликованное в журнале Scientific Reports, выявило остатки крови жвачных животных, таких как овцы и козы.

Доктор Брайан Миллер из Мичиганского университета, соавтор исследования, отмечает:

«Различные исторические сведения о степных кочевниках утверждают, что они регулярно пили кровь».

Эти данные подтверждают идею о том, что кровь была важнейшим компонентом их рациона и, вероятно, собиралась в котлах во время убоя для приготовления вкусной кровяной колбасы, отражая не только кулинарную традицию, но и практическую технику консервирования, которая обеспечила бы надежный источник белка, крайне важный для кочевого образа жизни, требовавшего высокой физической устойчивости.

Продолжающиеся параллели с современными обычаями Монголии поразительны: кровяная колбаса сегодня остается основным продуктом питания в регионе.

Одомашнивание и молоко яка

Помимо крови, анализ выявил следы молока домашнего скота и яков, что позволяет предположить, что эти животные были одомашнены в Монголии гораздо раньше, чем считалось ранее. Присутствие молочных белков указывает на то, что те же котлы также использовались для сквашивания молока, возможно, для создания йогурта или других консервированных молочных продуктов.

Это не только еще один потрясающий источник белка — кисломолочные продукты были жизненно важным источником питания, улучшая рацион воинов и еще больше способствуя их внушительной репутации — обнаружение молочных белков в этих древних артефактах подчеркивает удивительно сложные кулинарные практики монгольских кочевников бронзового века.

Эти кулинарные методы подчеркивают часто недооцениваемую изобретательность и приспособляемость древних народов. Используя все возможные источники питания, они создали диету, которая поддерживала их строгий и подвижный образ жизни, заложив прочный фундамент для одних из самых грозных монгольских воинов в истории…

источник: middleasiannews.com

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