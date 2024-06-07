Батцэцэг приняла Анн-Мари Деко

CentralAsia (MNG) - Батцэцэг Батмөнх приняла Анн-Мари Деко, генерального секретаря Министерства Европы и иностранных дел.

6 июня 2024 г. Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с делегацией во главе с Генеральным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики г-жой Анн-Мари Деко.

Госпожа Анн-Мари Деко возглавляет французскую делегацию на международной конференции «Улан-Баторский диалог» по проблемам Северо-Восточной Азии, и в ходе встречи стороны выразили удовлетворение активным развитием отношений между нашими двумя странами в последние годы по всем направлениям.

Кроме того, они подробно обсудили вопросы, обсуждавшиеся в ходе взаимного государственного визита глав двух стран в прошлом году и реализацию плана сотрудничества на 2023-2028 годы.

источник: middleasiannews.com

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