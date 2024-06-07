Монголия и Латвия подписали соглашение о воздушном сообщении

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства дорожного и транспортного развития Монголии Батболд Сандагдорж и Государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики Андрис Пельш подписали Соглашение об авиационных отношениях между Правительством Монголии и Правительством Латвийской Республики 5 июня 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве Монголии.

В результате соглашения между двумя странами появится возможность осуществлять прямые авиарейсы, развивать туризм и наслаждаться комфортными и недорогими перелетами для наших граждан и туристов, проживающих в Латвии и Северной Европе.

Кроме того, монгольские авиаперевозчики смогут открыть новые маршруты полетов в страны Северной Европы и расширить свою полетную сеть на принципах код-шеринга. Далее, это существенно поддержит развитие торгово-экономических отношений и сотрудничества между двумя странами.

Монголия и Латвия установили дипломатические отношения в 1991 году, а товарооборот между двумя странами составляет 2,3 миллиона долларов США.

В соответствии с либерализацией воздушного транспорта правительства Монголии и целью Министерства дорожного и транспортного развития «Доступные билеты – доступные рейсы» количество международных маршрутов и частот рейсов, вылетающих из Монголии, выросло и теперь обслуживает 156 пунктов назначения в 45 странах.

Пункты в Европе: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина. Теперь добавится Латвия.

Пункты в Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

В настоящее время национальная авиакомпания MIAT назначена для выполнения пассажирских рейсов из Монголии в Лондон, EZNIS Airways для выполнения грузовых рейсов.

источник: middleasiannews.com

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