Открывается девятая международная конференция «Улан-Баторский диалог». ФОТО

CentralAsia (MNG) - Девятый «Улан-Баторский диалог» открылся 6 июня 2024 года в Улан-Баторе, Монголия. Международная конференция по безопасности Северо-Восточной Азии проводится ежегодно и организуется совместно Министерством иностранных дел Монголии и Институтом стратегических исследований при Совете национальной безопасности Монголии. Об этом сообщили в ведомстве Монголии.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх открыла конференцию, подчеркнув важность диалога, сотрудничества и взаимопонимания в решении вопросов и задач, стоящих перед регионом.

Директор Института стратегических исследований при Совете национальной безопасности Монголии д-р Мэндээ Жаргалсайхан заявил: «Монголия успешно проводит «Улан-Баторский диалог» ежегодно с 2014 года. В период пандемии COVID-19 был двухлетний перерыв. глобальная пандемия. То, что мы проводим эту конференцию, само по себе является ощутимым результатом. Данная конференция не ставит целью урегулирование споров или конфликтов между странами региона. Вместо этого страны, находящиеся в конфликте, должны использовать эту возможность для улучшения взаимопонимания и укрепления взаимного доверия».

«Монголия стремилась создать механизм диалога в Северо-Восточной Азии с 1980 года. Инициатива по созданию «Улан-Баторского диалога» получила поддержку в 2013 году, и она проводится ежегодно с 2014 года. Международная конференция придерживается мирной, открытой, независимой и многокомпонентной внешней политики Монголии и стала платформой для обсуждения странами проблем региональной безопасности, решений и укрепления доверия», - заявила генеральный директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД Монголии Мандхай Батсурэн.

Далее она отметила: «В конференции этого года принимают участие как правительственные чиновники, так и исследователи. Кроме того, участие молодого поколения в конференции соответствует цели, поставленной Организацией Объединенных Наций, по обеспечению равного участия всех групп. Мнения и предложения молодежи отражены в документах, касающихся реализации ЦУР и преодоления будущих вызовов».

В этом году на конференции пройдут дискуссии по таким темам, как «Вызовы и возможности безопасности в регионе», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Изменение климата и проблемы безопасности в Северо-Восточной Азии», «Безопасный и доступный энергетический переход в Северо-Восточной Азии» и «Развитие устойчивых и устойчивых цепочек создания стоимости для важнейших полезных ископаемых энергетического перехода».

«Улан-Баторский диалог» пройдет с 6 по 7 июня 2024 года, в нем примут участие более 200 человек, включая представителей и исследователей из более чем 30 стран, 10 международных организаций, посольств в Монголии и правительственных организаций Монголии.

«Улан-Баторский диалог» представляет собой реализацию мирной, открытой, независимой, многокомпонентной внешней политики Монголии и стал традиционной платформой для обсуждения региональной безопасности Северо-Восточной Азии, которую регулярно посещают представители стран региона, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы.

источник: middleasiannews.com

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