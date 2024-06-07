«Мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю». Байден о применении американского оружия, которое получает Украина

CentralAsia (CA) - США не давали Украине разрешение использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью ABC News Джо Байден.

В ходе беседы президент США не ответил прямо на вопрос журналиста Дэвида Мьюира, применялось ли уже американское оружие по целям внутри России. При этом Байден подчеркнул, что Киеву запрещено атаковать этим оружием Москву.

По словам президента, украинской стороне позволены «удары вблизи границы в ответ на российские атаки конкретных целей в Украине». «Мы не разрешаем удары на 200 миль (примерно 320 километров) вглубь России и не разрешаем удары по Москве, по Кремлю», — заявил Байден.

Также журналист ABC News поинтересовался у президента, что он думает о словах Владимира Путина, который назвал поставки высокоточного западного оружия в Украину прямым участием в войне.

«Я знаю его [Путина] более 40 лет. И он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, который изо всех сил пытается удержать свою страну, продолжая при этом наступление [в Украине], — ответил Байден. — Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие, чтобы нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю — а только нанести удар прямо за границей, где они подвергаются серьезному обстрелу из обычных видов вооружений, используемых россиянами».

31 мая стало известно, что президент США Джо Байден дал разрешение бить американским оружием по целям на территории России на харьковском направлении. По данным СМИ, украинские военные уже использовали американское оружие для ударов по целям в Белгородской области.

Оружие, поставленное другими западными странами, Украина уже также применяла для ударов по территории России, сообщало агентство AFP 29 мая. По его данным, украинская армия использовала западное оружие при атаке в районе Краснодара на юге России.