Макрон разрешил удары французскими ракетами по территории РФ и объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000

Mirage 2000

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил разрешение наносить удары по территории России французскими ракетами. Об этом он заявил в интервью телеканалам BFMTV и TF1.

На вопрос о своих предыдущих комментариях о возможности того, что Украина может атаковать территории РФ французским оружием, Макрон заявил, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

«Предел устанавливается тем, что делают россияне», – сказал французский президент. Франция, по его словам, выступает за мир, но «мир не может означать капитуляцию Украины».

Макрон также объявил о передаче боевых самолетов Mirage 2000-5 Украине.

«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче Mirage 2000-5, французских боевых самолетов, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство», — сказал президент Франции. Количество боевых самолетов, которые будут переданы Киеву, он не уточнил.

Макрон рассчитывает, что Украина получит самолеты «к концу года».

Кроме того, Париж организует шестимесячные курсы для подготовки украинских пилотов, а также намерен участвовать в обучении украинской бригады численностью 4500 военных, рассказал президент.

Mirage 2000-5 — модернизированная версия истребителя Mirage 2000 четвертого поколения. Эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция уже отправила в Украину, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.

Forbes писал, что Париж допускал передачу Киеву около 20 истребителей Mirage 2000.