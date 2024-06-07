Взрыв на шахте в Казахстане, где погибли 5 человек: Суд вынес приговор

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CentralAsia (KZ) - Суд Шахтинска (город расположен в Карагандинской области Казахстана) вынес приговор по делу о взрыве на шахте имени Ленина, в результате которого погибли пять горняков, передает Informburo.kz.

На скамье подсудимых оказались главный инженер шахты Петр Ли, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности Дмитрий Аблов, и.о. помощника начальника участка Талгат Баякенов и начальник смены Андрей Завьялов. Их обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 277 УК РК).

Суд назначил Петру Ли пять лет лишения свободы, Дмитрию Аблову — четыре года заключения, остальным обвиняемым — по четыре с половиной года лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, всех осужденных на три года лишили права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере.

Как передает Tengrinews.kz, суд также отказал потерпевшим в взыскании с осужденных по 20 млн тенге (около $45 тыс.) в пользу каждого.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

ЧП на шахте имени Ленина произошло в ночь на 3 ноября 2022 года. Взрыв прогремел во время бурильных работ. В этот момент в шахте находились 106 человек. Изначально сообщалось о четырех жертвах, позже спасатели нашли тело пятого рабочего. Четверо горняков пострадали.

Шахта имени Ленина на тот момент была одним из активов компании «АрселорМиттал Темиртау», которая в свою очередь принадлежала ArcelorMittal индийского миллиардера Лакшми Миттала. Спустя год, в ноябре 2023-го, взрыв вметана произошел на другом предприятии этой же компании — шахте имени Костенко в Караганде. В результате, погибли 46 горняков.

После этого президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить сотрудничество с иностранным инвестором, «АрселорМиттал Темиртау» была передана казахстанскому предпринимателю Андрею Лаврентьеву. Позже компании вернули историческое название Qarmet.

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