Новым председателем Генассамблеи ООН станет Филимон Ян из Камеруна

CentralAsia (CA) - В четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли выборы председателя Генеральной Ассамблеи ООН. 79-ю сессию этого органа, которая стартует в сентябре, возглавит Филимон Ян из Камеруна, сообщается на сайте организации.

Глава ООН Антониу Гутерриш поздравил избранного кандидата и отметил, что нынешний председатель Генассамблеи Деннис Фрэнсис, выходец из Тринидада и Тобаго, «руководил работой Ассамблеи с непревзойденным дипломатическим мастерством».

Глава ООН отметил, что новый председатель возглавит Генассамблею в трудное время.

«Продолжают бушевать конфликты. Усугубляется климатическая катастрофа. В мире широко распространены бедность и неравенство. Недоверие разделяет людей.

Перед лицом этих проблем мы не должны упускать из виду нашу цель – построить более мирный и устойчивый мир. Как и его предшественник, избранный председатель Ян будет играть важную роль в достижении этой цели», – сказал глава ООН.

У Яна – богатый опыт государственного служащего и дипломата, а также работы с Африканским союзом на самом высоком уровне, в том числе в качестве премьер-министра Камеруна. По словам Гутерриша, Ян предан будущему своего континента.

«Африканские страны, такие как Камерун, обладают огромным потенциалом. Реализация этого потенциала требует, чтобы мы сплотились в поддерже африканских стран – и поддержке развивающихся стран по всему миру», – сказал Гутерриш.

«Во всей этой важной работе Ассамблея и ее председатель могут рассчитывать на мою полную поддержку», – подытожил глава ООН.