Президент Южной Кореи посетит Казахстан с госвизитом

Юн Сок Ёль

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, лидеры стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

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