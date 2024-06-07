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Президент Южной Кореи посетит Казахстан с госвизитом
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль

CentralAsia (KZ) -  По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, лидеры стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

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