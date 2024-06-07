Мирзиеев посетил Турцию и встретился с Эрдоганом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдоган посетил с официальным визитом Турцию.

В Президентском дворце в Анкаре состоялась встреча глав государств в узком формате, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Президенты обсудили расширение узбекско-турецких отношений партнёрства, углубления сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Накануне визита успешно проведён бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов в области промышленности, «зелёной» энергетики, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнёрства, отмечается в сообщении.

Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до 5 млрд долларов, в том числе за счёт расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле. Достигнута договорённость о создании торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.

Лидеры отметили принятое решение об учреждении узбекско-турецкого Делового совета под председательством глав двух государств, первая встреча которого состоится сегодня.

Президенты рассмотрели также вопросы расширения партнёрства в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации. Они подчеркнули необходимость укрепления и координации взаимодействия в сфере безопасности и обороны, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.

Стороны условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. Отдельное внимание уделено вопросам сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Особое внимание обращено на необходимость создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.

Лидеры Узбекистана и Турции также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности развитие ситуации в Афганистане.

По итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, в присутствии лидеров двух стран подписано 19 документов:

Соглашение о сотрудничестве в области научного обмена и высоких технологий;

Соглашение об укреплении сотрудничества в области регионального развития;

Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации;

Протокол о сотрудничестве по оказанию технического содействия при вступлении Узбекистана в ВТО;

Протокол о сотрудничестве в области космических наук, технологий и исследований;

Протокол о сотрудничестве в области сельскохозяйственного образования;

Протокол о сотрудничестве в области энергетического развития;

Протокол о сотрудничестве в области культуры;

Протокол о сотрудничестве в сфере информации;

Протокол о сотрудничестве по вопросам кадастра;

Протокол о сотрудничестве в туристической сфере;

Протокол о сотрудничестве в сфере поддержки института семьи и женщин;

Протокол о сотрудничестве в сфере подготовки управленческих кадров;

Протокол о сотрудничестве по повышению квалификации в юридической сфере.

Кроме того, приняты двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.