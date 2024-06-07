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40-градусная жара ожидается в выходные на юге Казахстана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  С 8 по 10 июня на большей части Казахстана, под влиянием циклона из районов Москвы сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, грозы, усилится ветер, днем возможен град.

При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, в результате в большинстве областей ожидается +27+35 градусов, а на юге +35+42 градусов.

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