Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары с долларами и флешками с K-pop

CentralAsia (CA) - Активисты из Южной Кореи 6 июня запустили в Северную Корею десять больших воздушных шаров с разными грузами, сообщает CNN.

Так движение «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) ответило на действия северокорейских властей, отправивших за последние дни в Южную Корею более тысячи воздушных шаров с мусором и навозом.

В отправленных в Северную Корею шарах, по словам активистов, полетели 200 тыс. листовок с критикой северокорейского режима, 2 тыс. купюр достоинством $1, а также 5 тыс. флешек с закачанной на них музыкой в жанре K-pop.

Активисты FFNK, в которое входят в том числе беженцы из самой КНДР, написали у себя в соцсетях: «Враг народа Ким Чен Ын отправляет грязь и мусор народу Южной Кореи, а мы, перебежчики, отправляем нашим братьям в Северной Корее правду и любовь!» Это уже не первый подобный груз, отправленный этим и аналогичными движениями в Северную Корею. На протяжении многих лет они отправляют на территорию северного соседа продукты, лекарства, радиоприемники, прессу и листовки. Предыдущая партия была заброшена в начале мая. И недавняя акция северокорейского руководства с навозом и мусором стала ответом на эти действия.

Южнокорейские активисты заявляют, что намерены продолжать, несмотря на угрозы со стороны северокорейского руководства и на настойчивые просьбы южнокорейского руководства не делать этого. Участившиеся инциденты с воздушными шарами обострили и без того сложные отношения двух стран. На текущей неделе Южная Корея объявила, что возобновит военную активность вдоль демаркационной линии.