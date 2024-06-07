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США провели второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Это последний из двух запланированных на этой неделе пусков. Первый состоялся 4 июня.

Второй плановый пуск был осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в 1:46 по местному времени. Цель учебных испытаний баллистической ракеты — проверка надежности, эффективности и боеготовности систем вооружения, говорится в сообщении на сайте ВВС США.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная стратегическая ракета, разработанная корпорацией Boeing. На вооружение США она принята в 1970 году. Ее вес — 36 т, максимальная дальность полета — 15 000 км. Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования в арсенале американской армии.

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