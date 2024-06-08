Китайские ученые обнаружили ген, замедляющий старение

CentralAsia (CA) - Команда китайских учёных выявила ген долголетия, который потенциально может повысить продолжительность жизни человека, а также помочь в борьбе с вредителями, сообщает Синьхуа.

Митохондрии как энергетические центры клетки играют ключевую роль в производстве клеточной энергии и тесно связаны с процессом старения.

Исследователи из Чжэцзянского университета и Центра передовых инноваций в области молекулярных наук о растениях при Академии наук Китая проанализировали данные митохондриального и ядерного геномов 472 видов насекомых и выявили 75 ядерных генов, которые эволюционируют совместно с митохондриальными генами.

Они выбрали четыре из них, в том числе один ген под названием CG11837, и провели эксперименты над плодовыми мушками. Результаты показали, что, в отличие от контрольной группы, снижение активности этих четырёх генов привело к заметным изменениям в структуре митохондрий. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

Учёные также обнаружили значительную положительную корреляцию между активностью гена CG11837 и продолжительностью жизни животных.

Они снизили экспрессию этого гена у шести различных видов насекомых-вредителей. Результаты эксперимента показали, что снижение активности гена CG11837 привело к заметному сокращению продолжительности их жизни – от 25 до 59%.

«Исследования с использованием клеток человека вне организма показали, что активация гена CG11837 повышает их способность бороться со старением на 30%», – говорится в исследовании.

Учёные сделали вывод, что активация гена CG11837 может стать новой стратегией для увеличения продолжительности жизни человека, а в сельскохозяйственной области снижение активности этого гена потенциально может послужить новым способом борьбы с вредителями.