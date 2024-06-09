Когда на Земле впервые прошел дождь? Ученые нашли ответ в первоначальных кристаллах

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CentralAsia (CA) - Пресная вода впервые появилась на поверхности Земли примерно 4 миллиарда лет назад. Это на 500 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, сообщает ScienceAlert.

Ученые исследовали изотопы кислорода, сохранившиеся в древних минералах, найденных на западе Австралии. Там, среди холмов Джека Хиллса, есть самые старые материалы земной коры – им уже 4,4 миллиарда лет.

Кристалл циркона возрастом 4,4 миллиарда лет.

Это место сегодня очень сухое и пустынное, но ученые обнаружили подтверждение того, что здесь когда-то шли дожди. Доказательства сохранились в кристаллах циркона, образовавшихся в самом начале истории Земли.

«Мы обнаружили очень легкие изотопы в кристаллах циркона, свидетельствующих о том, что уже 4 миллиарда лет назад на Земле была пресная вода», – говорит геолог Хамед Гамалелдин из Кертинского университета в Австралии.

Ученые проанализировали эти крошечные зерна циркона, чтобы определить, какие изотопы кислорода были в магме, из которой они образовались. Оказалось, что эти цирконы обладали такими легкими изотопами, которые могли образоваться только под влиянием пресной воды.

«Это открытие бросает вызов теории, что 4 миллиарда лет назад вся Земля была покрыта океаном. Оказывается, суша и пресная вода появились гораздо раньше, чем мы думали», – отмечают ученые.

Это открытие имеет важное значение для понимания того, как на Земле возникла жизнь. Ранее считалось, что первые живые организмы появились на планете около 3,5 млрд лет назад, но теперь выяснилось, что условия для жизни здесь могли возникнуть гораздо раньше.

Эти новые данные подтверждают теорию холодной ранней Земли, согласно которой планета незадолго после своего формирования была достаточно прохладной для удержания на поверхности воды и океанов.

«Это открытие является значительным шагом вперед в нашем понимании ранней истории Земли и открывает новые возможности для исследования утечек жизни» , – говорит геоученый Хьюго Олиерук из Кертинского университета.