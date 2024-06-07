Муфтий Таджикистана поддержал запрет «чуждой одежды»

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CentralAsia (TJ) - Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода поддержал проект закона о запрете «чуждой одежды» и заявил, что национальная одежда также должна соответствовать исламским нормам.

Он объяснил исламские нормы этой проблемы в эфире ТВ «Таджикистан» после обсуждений о запрете импорта, продажи и ношения «одежды, чуждой национальной культуре».

Он сказал, что шариат определяет нормы одежды для мужчин и женщин, и в соответствии с ними мы можем носить национальную одежду.

«Таджикский народ имеет свою особую одежду. Арабский народ тоже имеет свою особую одежду. Каждая нация имеет свою особую одежду, и при этом соблюдаются шариатские нормы. Это важно, остальное не важно. Не обязательно следовать и слепо подражать чужой одежде», — сказал председатель Совета улемов.

Абдуқодирзода добавил, что «согласно шариату, одежда не должна быть узкой, обтягивающей и прозрачной. Некоторые носят хиджаб, но он прозрачный и обтягивающий, что "обнажает" все части тела. Это не хиджаб».

Саидмукаррам Абдукодирзода процитировал священный аят Корана, сказав, что «мы должны носить одежду, соответствующую благочестию».

Кроме того, он отметил, что ношение «одежды славы», то есть одежды, которой человек гордится, считает себя выше других или привлекает к себе внимание, является макрухом (нежелательным с точки зрения ислама).

В этом контексте он обвинил торговцев в том, что они, злоупотребляя религией, продают узкую и прозрачную одежду под названием «исламская одежда».

«К сожалению, сегодня на улицах наших городов стало много такой узкой и вызывающей одежды, которая привлекает внимание и ведет человека к разврату, отдаляя от исламских норм», — сказал муфтий страны.

Между тем, продавцы выражают обеспокоенность по поводу новых положений законопроекта «О регулировании торжеств и церемоний», который запрещает «импорт, продажу, пропаганду одежды, чуждой национальной культуре, и ношение такой одежды в общественных местах».

Законопроект «О регулировании торжеств и церемоний» был внесен президентом Таджикистана в парламент, и депутаты его приняли.

Сулаймон Давлатзода, председатель Комитета по делам религий, в присутствии депутатов назвал целью этих изменений «улучшение социальных условий и семейного положения граждан».

За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф, однако его размер пока не определен.

Кроме того, до сих пор точно не указано, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.

Эти положения закона вызвали в обществе дискуссии и споры о запрете на одежду. Некоторые жители жалуются, что власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок.

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