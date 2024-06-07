Курбан айт в Казахстане начинается 16 июня

CentralAsia (KZ) - Духовное управление мусульман Казахстана объявило 16 июня первым днём праздника Курбан айт.

«Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня», – говорится в сообщении.

Ранее на портале eGov был размещён календарь праздничных дней на 2024 год, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта приходится на 17 июня – понедельник (праздничный выходной). Редакция Informburo.kz связалась с пресс-службой Минтруда, где сообщили, что в связи с поправкой ДУМК 17 июня будет рабочим днём.

«Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщило, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявило, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день», – сообщили в Минтруда.

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