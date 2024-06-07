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В телеграме появилась внутренняя валюта — Telegram Stars

CentralAsia (CA) -  Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске внутренней валюты в мессенджере. Она получила название Telegram Stars («Звезды») и может использоваться для оплаты цифровых услуг в ботах и мини-приложениях.

Как сообщается в блоге компании, «звезды» можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google или с помощью бота PremiumBot, а потратить — на любые цифровые продукты от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

Разработчики мини-приложений впоследствии смогут вывести заработанные «звезды» через платформу Fragment в криптовалюту Toncoin. Также внутреннюю валюту можно использовать для дальнейшего продвижения своих приложений в телеграме.

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