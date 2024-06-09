Последние 12 месяцев в мире были самыми жаркими в истории, - Copernicus

CentralAsia (CA) - Каждый из последних 12 месяцев был самым жарким в истории наблюдений, сообщила европейская климатическая служба Copernicus.

Средняя глобальная температура за период с июня 2023 года по май 2024 года была на 1,63° градуса выше доиндустриального периода 1850−1900 годов.

В минувшем мае среднемировая температура составила 15,91 градуса, что на 0,65 градуса выше аналогичного показателя 1991−2020 годов и на 0,19 градуса выше предыдущего максимума, установленного в мае 2020 года.

«Климат продолжает нас беспокоить — последние 12 месяцев побили рекорды, как никогда раньше — вызванные, главным образом, нашими выбросами парниковых газов и дополнительным импульсом явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана», — рассказала заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

«Если мы решим продолжать выбрасывать парниковые газы в атмосферу, то 2023/2024 год скоро будет выглядеть прохладным», — добавила она.

Комментируя отчёт Copernicus, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что у мира осталось мало шансов предотвратить климатическую катастрофу. Он призвал страны сократить выбросы парниковых газов и утвердить целевые показатели на 2030 год.

«Нам нужен съезд с шоссе, которое ведёт в климатический ад. И хорошая новость в том, что мы контролируем руль управления», — заявил Гутерриш.

Генсек также сравнил человечество с метеоритом, уничтожившим динозавров. «В случае с климатом мы не динозавры, мы метеориты. Мы не просто в опасности, мы сами являемся опасностью», — сказал он.