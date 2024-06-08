У Монголии появилась своя нейросеть. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - MongolGPT Egune преобразует речь в классическое монгольское письмо

29 мая является историческим днем ​​для монголов всего мира. В этот день появилась на свет MongolGPT Egune. Она будет отвечать на любые вопросы на монгольском языке. Также пользователи могут задать вопросы в письменной форме, ответ последует тоже письменный.

Монголия стала девятой страной со своей GPT после «Большой семерки» и Китая. Этот искусственный интеллект сыграет важную роль в сокращении образовательного разрыва.

Также разработчики системы Chimege создали Egune с искусственным интеллектом, который напрямую преобразует речь в классическое монгольское письмо.

Таким образом, помимо использования Egune, первого LLM в Монголии, можно одновременно использовать самые умные модели искусственного интеллекта в мире.

Выбирая пакет Pro, пользователи получат доступ сразу к двум расширенным моделям искусственного интеллекта, таким как GPT-4 и Claude 3. По мнению разработчиков, это внесет ценный вклад в развитие творчества пользователей и улучшение навыков решения проблем.

Монгольские инженеры разрабатывают электронную лингвистику, то есть основу для того, чтобы компьютеры могли понимать речь и выдавать четкие результаты, с помощью технологии машинного обучения искусственного интеллекта, открывая монголам возможность идти в ногу и с ИТ-эпохой, и с 4-й промышленной эпохой.

источник: middleasiannews.com

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