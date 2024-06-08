Вице-премьер Бозумбаев доложил Токаеву о мерах по восстановлению домов, пострадавшим от паводков

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева.

Как пишет Акорда, Бозумбаев проинформировал о работе правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим:

- на сегодня более 64 тысяч человек уже вернулись в свои дома;

- жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь;

всего с начала паводка было подтоплено 11998 жилых домов и 5359 дачных строений.

Также Бозумбаев сообщил, что в пострадавших регионах обследовано 16715 жилых дома, по 15464 объектам завершена оценка. По итогам оценки 9903 дома подлежат ремонту, 6875 не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 4525 домов и квартир, а также построить 2350 домов по типовому проекту:

- заключены договора на покупку квартир и домов на вторичном рынке на 1814 квартир и домов;

- в пострадавших регионах на сегодня 841 семья получила новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья;

- в настоящее время, компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получила 4521 семья на общую сумму 57,4 млрд тенге. В целом, на восстановление жилья требуется порядка 237 млрд тенге.

Также он доложил по принимаемым правительством мерам по единовременным выплатам:

- по состоянию на 6 июня 2024 года 31642 семей (всего поступило 32440 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 11 млрд тенге;

- данная работа полностью завершена в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и областях Абай, Улытау, Продолжаются выплаты в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях;

- по мере завершения оценки осуществляются выплаты дополнительной компенсации пострадавшим жителям для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП (5489 семей получили компенсацию в размере 4 млрд тенге);

- начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 34 заявок субъектов МСБ на общую сумму около 377 млн тенге.

Токаев поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья, а также взять на контроль качество и сроки строительства домов.

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