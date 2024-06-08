На премьер-министра Дании Метте Фредериксен совершено нападение

CentralAsia (CA) - На премьер-министра Дании Метте Фредериксен напали в Копенгагене, сообщает издание Ekstra Bladet со ссылкой на офис главы правительства.

Неизвестный мужчина подошёл к ней на площади Культорвет и ударил её.

Нападавший арестован, его мотивы пока неизвестны. Фредериксен не получила серьезных травм, но находится в состоянии шока.