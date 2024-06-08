В ООН назвали новые данные по числу погибших в Украине

Последствия удара по жилому району Харькова 25 мая. // Proliska

CentralAsia (CA) - С 24 февраля 2022 года по меньшей мере 11 000 мирных жителей были убиты и 21 000 гражданских лиц были ранены по всей Украине. Фактические потери, вероятно, намного выше. Об этом на брифинге в Совете Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине, рассказала помощник главы ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в мае по меньшей мере 174 мирных жителя были убиты и 690 получили ранения. Это самое большое число жертв среди мирных жителей за один месяц в период с июня 2023 года. Более половины этих жертв приходится на Харьковскую область.

Она отметила, что в последние недели ударам подверглись торговые центры, жилые дома, образовательные учреждения, магазины, офисные здания, парки и общественный транспорт.

В Харьковской области – более 18 тысяч переселенцев

«По оценкам Международной организации по миграции, по меньшей мере 18 100 человек в Харьковской области стали вынужденными переселенцами. При поддержке около 50 гуманитарных организаций более 12 000 человек получают помощь в транзитном центре в Харькове. Сюда входит еда, вода, одежда, постельные принадлежности, предметы домашнего обихода, денежные средства, психосоциальная поддержка и юридическая помощь», – рассказывает Мсуйя.

Мирные жители, которые остаются в приграничных и прифронтовых районах Харькова, находятся в тяжелых условиях. У многих из них нет доступа к продовольствию, медицинской помощи, электричеству и газу, сообщила она.