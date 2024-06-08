Экономика Газы рухнула, детям приходится работать для выживания, - МОТ

В Рафахе в настоящее время остается менее 100 тысяч человек. // БАПОР

CentralAsia (CA) - Спустя восемь месяцев после начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе безработица в анклаве приближается к уровню 80%, а некоторым семьям приходится отправлять своих детей на заработки. Об говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о палестинском рынке труда и экономике.

Генеральный директор МОТ Жильбер Унгбо заявил на 112-й Международной конференции труда в Женеве, что рынок труда в Газе «буквально рухнул» после «ужасающих» нападений ХАМАС против Израиля в октябре прошлого года, которые вызвали «беспощадную войну» в секторе.

«Сегодня Газа лежит в руинах. Источники средств к существованию уничтожены, а работы не хватает. Трудовые права были сведены на нет, – сказал он. – Это был самый тяжелый год для палестинских рабочих с 1967 года. Никогда прежде ситуация не была такой мрачной».

По данным МОТ и Палестинского центрального статистического бюро, безработица в секторе Газа достигла 79,1%.

Несмотря на то, что война не затронула его напрямую, оккупированный Западный берег реки Иордан также серьезно пострадал от кризиса: почти каждый третий житель там безработный.

Так, средний уровень безработицы на оккупированных палестинских территориях составляет 50,8%. Авторы исследования отметили, что истинный показатель, вероятно, еще выше, поскольку он не включает людей, которые полностью вышли из числа рабочей силы из-за отсутствия возможностей.

За последние восемь месяцев общий объем производства в Газе сократился на 83,5%, а на Западном берегу – на 22,7%, в то время как экономика ОПТ в целом сократилась почти на 33%.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу объявили о том, что, несмотря на «значительные ограничения», один полностью загруженный грузовик и частично укомплектованный прицеп с медицинской помощью прибыли в Газу через КПП Керем-Шалом.

«Материалы будут распределены между медицинскими учреждениями для поддержки лечения до 44 тысяч человек», – говорится в сообщении ВОЗ.

В частности, в анклав были доставлены медикаменты для лечения неинфекционных болезней, таких как гипертония и сердечные заболевания, диабет 2 типа и хронические респираторные заболевания. При этом требуется поступление еще больших объемов помощи через закрытый КПП Рафах, подчеркнули в организации.

В отчете ВОЗ говорится, что с 7 октября в секторе Газа было зарегистрировано 464 нападения на медицинские учреждения.

«В результате нападений погибли 727 человек, 933 получили ранения, пострадало 101 медицинское учреждение и 113 машин скорой помощи», – сообщили из Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, 37 процентов нападений были совершены в городе Газа, 23 процента – на севере Газы и 28 процентов – в Хан-Юнисе. «ВОЗ призывает к соблюдению международного права и активной защите гражданского населения и системы здравоохранения», – заявили в агентстве ООН.

Рафах

В Рафахе в настоящее время остается менее 100 тысяч человек, сообщили из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) вечером в четверг.

Такая ситуация сложилось после принудительной эвакуации около миллиона человек, которые «снова оказались в бегах» и переместились в сторону Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха, отметили в УКГВ, добавив, что продолжающиеся боевые действия в значительной степени нарушили доставку гуманитарной помощи.

Прекращение поставок топлива через КПП Рафах из Египта имело множество негативных последствий, пояснили в Управлении ООН, поскольку нехватка топлива затронула транспортную систему, больницы, канализацию, опреснительные предприятия и пекарни.