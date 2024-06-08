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Ночью по объектам России была массированная атака из 25 беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ночью по объектам России была массированная атака из 25 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.

Так, дежурные средства ПВО два БпЛА уничтожили над территорией Ростовской области, один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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