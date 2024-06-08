Ночью по объектам России была массированная атака из 25 беспилотников
- Азия и мир, политика
- 11:40, 08 июня 2024
- Просмотров: 9592 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Ночью по объектам России была массированная атака из 25 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.
Так, дежурные средства ПВО два БпЛА уничтожили над территорией Ростовской области, один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БпЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края.
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.