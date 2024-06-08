Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в авиакатастрофе

Уильям Андерс // Getty Images

CentralAsia (CA) - Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолётом, пишет Би-би-си.

Его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором фотографии «Восход Земли» — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.

Снимок был сделан в канун Рождества. На нём запечатлена Земля, поднимающаяся над горизонтом безжизненной лунной поверхности.

Позже Андерс назвал это фото своим самым значительным вкладом в космическую программу.

// Getty Images