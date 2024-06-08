О мобилизации никакой речи нет, для победы никакое атомное оружие не нужно, - Путин

// Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

CentralAsia (CA) - О мобилизации никакой речи нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Как пишет пресс-служба Кремля, политолог Сергей Караганов задал ему вопрос: «Сейчас, для того чтобы наступать, если мы будем в ближайшее время очень быстро идти по лестнице эскалации, на чём я настаиваю, потому что это совершенно не обязательно, я думаю, мы можем образумить по дороге, нам тогда нужно, возможно, идти на мобилизацию, какую-то хотя бы частичную. Вы считаете, что мы без мобилизации можем разгромить противника или всё-таки нам нужно будет проводить мобилизацию?»

В ответ Путин сказал, если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от политолога, если РФ хочет это сделать максимально быстро, то ей действующего контингента недостаточно.

«Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем.

У нас прошла мобилизация, мы призвали 300 тысяч человек. Но в прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооружёнными Силами. Их было свыше 300 тысяч человек. С начала этого года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходят в военкоматы, добровольно.

Знаете, когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы.

К этому могу добавить только, что мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условие продолжения поддержки снижением уровня мобилизации по возрасту – 25–23, 20, 18, может быть, сразу 18. Это уже не наше дело, пускай потом они нынешнее руководство Украины заменят. Я уже говорил об этом.

Но что важно для нас? Это то, что где-то они набирают по 30, 50, в позапрошлом месяце 70 тысяч, по-моему, набрали. Снижение будет. О чём это говорит? Это говорит о том, что то, что они набирают и будут набирать, пойдёт только на восполнение потерь. Будет небольшая прибавка, что называется. Можно по-разному считать, сейчас даже не буду цифры называть, хотя они нам понятны.

А в данной обстановке, когда у нас люди добровольно приходят и отправляются на фронт Родину защищать, о мобилизации никакой речи нет», - выступил Путин.