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Генсек НАТО отказался от идеи создания фонда для Украины на €100 млрд, - Bloomberg
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) -  Генсек НАТО Йенс Столтенберг столкнулся с сопротивлением членов альянса после того, как озвучил идею о создании фонда помощи Украине на €100 млрд в следующие пять лет, он отказался от этой инициативы, пишет Bloomberg.

Теперь рассматривается возможность направления Украине ежегодно €40 млрд.

Предложение будет рассматриваться в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО на следующей неделе. Уровень помощи со стороны членов альянса будет определяться по размеру ВВП. Целью называется большая прозрачность в том, что НАТО предоставляет Украине, и мягкое давление на тех союзников, которые не выполняют свои обязательства. На США придется около половины всей помощи.

Предложение получило широкую поддержку почти всех союзников. Под вопросом остается позиция Венгрии.

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