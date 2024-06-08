Впервые беспилотники атаковали Северную Осетию

// MASH

CentralAsia (CA) - Впервые беспилотники атаковали Северную Осетию.

Как сообщает Министерство обороны России, около 08.40 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Северная Осетия–Алания, говорится в сообщении.

Глава региона Сергей Меняйло в своем аккаунте в соцсети написал, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата

По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет.

Позднее MASH опубликовал кадры сбитых украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать Северную Осетию.

Северная Осетия–Алания находится далеко от зоны боевых действий.

Место на карте: